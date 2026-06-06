「ナクサ」記念日にモロッコ人がパレスチナ人民との連帯を表明

ABNA通信社のトルコ・アナドル通信社引用報道によると、この集会は1967年の「ナクサ」（東エルサレム、ヨルダン川西岸、ガザ地区の占領）の59周年を記念して、非政府組織である「パレスチナ行動グループ」の呼びかけで開催された。

アラブ世界で「ナクサ」として知られる1967年6月戦争は、シオニスト政権による残りのパレスチナ領土の占領、そしてエジプトとシリアの領土の一部の占領をもたらした。

アナドル通信によると、集会の参加者はプラカードを掲げており、その一部には「抵抗がある限り、敗北はない」「正常化も妥協も反対」「モロッコ国民は抵抗の味方であり、イスラエルとの正常化に反対する」と書かれていた。

出席者たちはまた、「国民はパレスチナの自由を求める」「抵抗万歳、パレスチナ万歳」などのスローガンを叫んだ。

モロッコの「タウヒード・ワル・イスラーフ」運動の責任者ウッス・アル・リマールもこの集会で演説し、「我々は、忠誠の誓いが途絶えておらず、支援の声が沈んでおらず、パレスチナがこの高貴な国民の良心の中に依然として存在していることを強調するために再び集まった」と述べた。

彼はガザの状況に触れ、「ガザ地区では、飢えさせ、封鎖し、人々から最も基本的な生活手段を奪う政策が続いている。これは現代国際システムの道徳的退廃の度合いを示している」と付け加えた。