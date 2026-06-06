ハマス：「ヨルダン川西岸ヘブロンでのパレスチナ人乳児の殉教は占領者の実態を露わにした」

ABNA通信社のパレスチナ情報センター引用報道によると、ハマスの声明には次のように記されている。「ヨルダン川西岸ヘブロン市南部で、犯罪的なシオニストの敵が生後7か月の乳児『サミ・ファハド・アブ・ハイカル』を直接銃撃し、彼を殉教させ、両親を負傷させたこの犯罪は、テロリストで残忍な占領政権の実態を露わにしている。この占領はパレスチナ人の血を合法化する上に成り立っており、子供、乳児、女性、老人を区別しない。」

ハマスはこの声明でパレスチナ人乳児の殉教を悼み、彼が占領者の犯罪と残虐行為の証人として殉教したと強調した。

同運動はまた、彼の父親、母親、そして忍耐強い家族の一日も早い回復を願った。

ハマスは、占領者が抑圧と流血においてどこまで行こうとも、パレスチナ国民の意志と忍耐力を打ち砕くことはできないと強調した。パレスチナ国民は、占領を自らの土地から追い出すまで、抵抗、対抗、闘争の道を続ける国民である。

ハマスは国際社会、世界中のすべての自由を愛する人々、そして法務・権利機関、特に子どもの権利分野で活動する機関に対し、直ちに効果的に介入し、あらゆる形態の圧力を占領者に加えることで、組織的テロリズムの継続を阻止し、パレスチナ国民に対する絶え間ない犯罪とその土地や聖地への侵害を止めるよう求めた。

今日、シオニスト政権の軍兵士らはヨルダン川西岸南部でパレスチナ人家族の車両に銃撃を加えた。この攻撃により、乳児を含む家族3名が負傷し、この子供は重傷のため殉教した。