「断固たる支援」、上海協力機構加盟国が米国とシオニスト政権に対抗するイランを支援

ABNA通信社の報告によると、SCO内相会議に出席するためにキルギスタンへ旅行したエスカンデル・モメニ氏は金曜日（ホルダード月15日）、加盟国の大臣たちがキルギスタン大統領と会談したことに触れ、この会談で「安全保障と地域問題について良い議論が行われた」と述べた。

モメニ氏は、キルギスタンの国連安全保障理事会非常任理事国としての立場に言及し、これらの対話は「特別な重要性」を持つと述べ、この国の大統領の前で、イランの「一国主義」に対する反対を表明し、「地域協力」を強調したと語った。

内相はさらに、本会議では「地域問題、およびシオニスト政権と米国による自国への侵略に関するイラン・イスラム共和国の立場が断固として提示され、説明された」と付け加えた。

モメニ氏によれば、すべての加盟国、特に中国とロシアは、シオニスト政権と米国の侵略に対するイラン・イスラム共和国への断固たる支援を宣言し、この分野で良い立場をとった。

同氏はまた、この会合の終了時に、安全保障・警察協力、麻薬対策やテロ対策などの問題に焦点を当てた「良い宣言」が発出されたことも報告した。

内相は、この会合の合間に行われた二国間会合も有益であると評価し、「このような会合はそれ自体が有益である。なぜなら、各国は問題解決のために短い会合で自らの見解を述べるからである」と述べた。

SCO加盟国内相会議は、キルギスタンの首都ビシュケクで、中国、ロシア、インド、イランを含む10の加盟国が参加して開催された。