ABNA通信によると、NBCニュースの調査は、過去1年間に約2,000人のアメリカ人外交官が解雇や強制退職を含む様々な方法で米国政府を去ったことを示している。

この報告書によると、2025年2月にはモルドバ駐箚予定大使のケリー・アダムス・スミスを含む数十人の外交官の候補者承認が取り消された。同年12月までに、米国政府はすでに職務に就いていた約30人の大使を召還した。召還された大使たちは、1980年の外交職員法に基づき、新しいポストを見つけるか、さもなければ強制退職に直面するまで90日間の猶予があった。

この報告書は、米国大使館の半数以上（約100の大使館）が現在、上院の承認を受けた大使なしで運営されていると述べている。ペルシャ湾岸4か国、パキスタン、カタールを含む外交使節団の半数が大使不在である。また、アフリカ諸国の75%以上にも米国大使は駐在していない。

この報告書によると、米国外交局の上級職員はウクライナ戦争とイラン戦争に関する高レベル協議にも参加しておらず、その代わりに米大統領の義理の息子であるジャレッド・クシュナーと彼の親友であるスティーブ・ウィットコフの姿が見られる。