ABNA通信によると、ニューヨーク・タイムズは報道の中で次のように書いた：ドナルド・トランプ米大統領は、国際危機の迅速な解決という彼の初期の約束が複雑な政治的・軍事的現実に直面する段階に入った。

同メディアは次のように書いた：ウクライナ、ガザ、そして現在のイランにおいて、楽勝というトランプの初期の宣言は、厳しい現実に取って代わられた。

ニューヨーク・タイムズは付け加えた：イランに関して、トランプ氏は停戦宣言後、紛争終結の条件としてホルムズ海峡の完全かつ安全な開放を挙げたが、この目標は完全には達成されていない。また、イランの核・ミサイル計画の将来は、少なくとも60日間は続く見込みの交渉に依存している。アナリストは、トランプ氏の戦争再開への意欲が低いことを認識しているテヘランが、交渉を長期化させようと試みると考えている。

このアメリカのメディアは次のように書いた：ウクライナ問題では、24時間以内に戦争を終わらせると約束したトランプ氏は、大統領就任から16か月が経過した今も成功を収めていない。ロシアもまた、短期間の交渉ではなく、外交的で長期的なプロセスを求めている。

ニューヨーク・タイムズは付け加えた：ガザでは、ハマスの武装解除とこの地域の大規模な再建に関するトランプ氏の野心的な計画は進展していない。米大統領は現在、複雑な世界的紛争の解決が当初考えていたよりもはるかに困難であるという現実に直面している。