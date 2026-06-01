BBC：イランは米軍20拠点に損害を与えた；攻撃の精度が向上

ABNA通信によると、BBCインターナショナルのファクトチェック部門は報告の中で、「衛星画像と検証済み映像の分析に基づくと、イランは戦争開始以来、地域内の米軍基地20か所に損害を与えている。これは、攻撃範囲が公式に発表されているものよりも広範囲であることを示している」と書いた。

この報告によると、イランは2月下旬以降、サウジアラビア、UAE、カタール、クウェート、イラク、ヨルダン、バーレーン、オマーンを含む西アジア8か国の標的を攻撃し、高度な防空システム、空中給油機、レーダーに深刻な損害を与えた。最も重要な損害の中には、UAEとヨルダンにある3基の高度なTHAAD弾道ミサイル防衛システムが含まれており、それぞれ約10億ドルの価値があり、交換は困難で時間がかかる。

また、サウジアラビアのスルタン・ビン・アブドゥルアズィーズ空軍基地では、偵察機と空中給油機（1機のAWACS機を含む）が損傷し、その交換費用は最大7億ドルと見積もられていると報告されている。クウェートでは「アリ・アル＝サレム」基地と「アリフジャン・キャンプ」が攻撃され、燃料貯蔵庫、航空機格納庫、通信機器などのインフラが破壊された。

BBCは、イランは戦争を通じて戦術を変更し、初期の大規模攻撃からより正確で標的を絞った攻撃へと移行したと書いた。アナリストによると、この変更により攻撃の有効性が高まったという。一方で、一部の米国専門家は、米軍は戦争初期段階で装備の移動と保護において一種の怠慢を示したと考えている。