ABNA通信によると、サウジアラビアの支配体制の公式メディアであるサウジアラビアの新聞「アル・リヤド」は、レバノンの情勢に言及した報道の中で、「今日、レバノン南部で私たちが見ているものは、国際システムの将来について深刻な疑問を投げかけている」と述べた。

同紙は、シオニスト政権のレバノン領内での軍事作戦の拡大と南部の戦略的要衝の掌握は「一時的な安全保障上の変化」とは見なせず、むしろ国家主権の概念や、軍事圧力から離れて自国の領土を管理する各国の権利に関連した政治的出来事と見なすべきだと指摘した。

同紙によれば、国家の信頼性は国境を守る能力だけで測られるのではなく、国際社会がその国境をどの程度尊重し、軍事力を新たな現実を押し付ける手段に変えることを許さないかによっても測られる。

同紙は、レバノンの情勢の危険性は、国家間の軍事侵略が紛争の両当事者だけでなく、国際関係を規律する規則を蝕むことにあると考えている。国家の主権を無視することは、更なる危機への道を開き、紛争を防止し、武力によって意志を押し付けることを防ぐために創設された国際法システムへの信頼を損なう。

「アル・リヤド」は、レバノンの問題は単なる国内または地域の問題ではないと強調し、これらの情勢は、課題と紛争が増大している世界における安全保障と安定の将来をめぐる、より広範な国際的議論の一部であると述べた。