シリク島の通信塔への侵略の発信源が攻撃された

ABNA通信によると、IRGC広報部は声明で次のように詳述した。「1時間前にホルモズガーン州のシリク島にある通信塔に対してアメリカの侵略軍が攻撃を行ったことを受け、IRGCの航空宇宙部隊の戦士たちは侵略の発信源となった空軍基地を攻撃し、予定されていた目標は破壊された」

さらにIRGC航空宇宙部隊は、侵略が繰り返された場合、対応は完全に異なるものとなり、その責任は侵略的で子どもを殺すアメリカの政権にあると警告した。