ABNA通信社のアルジャジーラ引用報道によると、著名な米民主党上院議員クリス・マーフィー氏は「イランとの戦争の結果は初日から明らかだった」と強調した。

同氏はさらに「彼らの（ワシントンの）計画は、単純で幼稚な空想に過ぎず、紙ナプキンに急いで書き殴った即興の幻想に過ぎなかった」と付け加えた。

マーフィー氏の発言は、イランの政権交代という幻想に言及したものである。

マーフィー氏は以前にも、自国政府のイランへの侵略と、それがすべての国際基準と明らかに矛盾していることについて発言し、「今、コネチカット州では1ガロンのガソリンが5ドル、軽油が6ドルだ」と強調した。

コネチカット州選出の米上院議員はさらに「この状況は、月給で生活する人々、中小企業、農家、運輸業界を破壊している。価格をここまで高騰させた唯一の人物はドナルド・トランプだ」と述べた。