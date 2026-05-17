アル・カッサム旅団：偉大な指揮官の暗殺は抵抗の道を止めない

ABNA通信のパレスチナ通信社シハブ引用報道によると、ハマス運動の軍事部門であるアル・カッサム旅団は公式声明で、同旅団の高級指揮官で参謀長のエズディン・アル・ハッダード氏（通称アブ・スハイブ）が、シオニスト政権による暗殺のための無差別行動で殉教したことを確認した。

アル・カッサム旅団は、偉大な指揮官エズディン・アル・ハッダード氏が、妻、娘、およびガザの他の数名とともに、シオニスト政権による卑劣な暗殺作戦で殉教したと発表した。

同旅団は次のように記した：彼は、彼の二人の戦士の息子、スハイブとムーミンが先にアクサの洪水戦争で殉教した後に、殉教した。

声明では、殉教者アル・ハッダード氏が10月7日の作戦とガザ旅団の防衛戦の指揮において卓越した役割を果たし、偉大な指揮官ムハンマド・アル・ダイフ氏とムハンマド・アル・シンワール氏の殉教後、極めて敏感な段階でアル・カッサム旅団の参謀長を引き継いだことが強調された。その間、彼は占領政権の刑務所から何百人もの捕虜を解放するなどの重要な成果を達成することに成功した。

アル・カッサム旅団はこの犯罪を非難し、シオニスト占領者の犯罪、その最新のものが殉教者アル・ハッダード氏の暗殺であることは、すべての境界を越え、すべての合意を無視し、停戦の仲介国を全く尊重しない犯罪的シオニスト敵の契約違反を示す最も明確な証拠であると強調した。

声明の最後でアル・カッサム旅団は次のように付け加えた：もし犯罪的シオニスト敵が、偉大な指揮官の暗殺が抵抗の道を止めると考えるなら、それは幻想である。なぜなら、この純粋な血は無駄にはならず、他の指揮官が彼らの代わりとなり、土地の完全な解放とアル・アクサ・モスクの浄化までの道は続くからである。