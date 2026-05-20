ABNA通信社の報道によると、The American Conservative誌は、米国政府は最終的にイランとの戦争終結後、中東における軍事プレゼンスを縮小せざるを得なくなるだろうと報じた。

この報告書には、ワシントンはイランとの紛争において未だに自国の目標を達成していないと記されている。これは、ホルムズ海峡の封鎖が石油、その他のエネルギー源、肥料、食料価格の高騰を引き起こした中でのことである。

報告書の続きでは、ペンタゴンがこの作戦の費用は250億ドルだと主張していることに言及しつつ、この数字は誤った見積もりであり、実際の金額はおそらくその3倍であると強調されている。また、米国の兵器備蓄も枯渇した。

この報告書には、これらすべての正当化できない損害にもかかわらず、一つの良い点があると記されている。米国は地域でのプレゼンスを縮小せざるを得ないかもしれない。ワシントンがずっと前に下すべきだった決断である。紛争開始前または戦争初期の段階で、米国の軍事基地の多くの職員が避難させられており、したがってこれらの基地は戦争において重要な役割を果たさなかった。