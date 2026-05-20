ABNA通信社の報道によると、シオニスト新聞ハアレツはシオニスト軍の情報筋を引用し、アメリカ大統領ドナルド・トランプ氏が「イラン攻撃まであと数時間のところだった」と述べた発言に驚かされたと報じた。

同紙はトランプ氏の自己中心的な姿勢を批判し、テルアビブはイラン攻撃のいかなる計画も直接的かつ広範囲にテルアビブと調整されることを期待していたと記した。

ハアレツ紙は安全保障筋を引用して、アメリカのイラン攻撃の再開は確実にイスラエルの戦争参加につながると報じた。

このシオニストの報告は同時に、戦争への回帰を通じてイランの統治権変更に関する米シオニストの目標達成の可能性について疑問を表明した。