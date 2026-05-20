イスタンブールの総領事館を最終的に閉鎖するシオニスト政権の決定

ABNA通信社のイスラエルメディア「イディオット・アハロノト」引用報道によると、シオニスト政権はトルコとの外交危機の激化を主張し、イスタンブールの総領事館を閉鎖することを検討しており、アンカラの大使館のみをトルコにおける公式代表機関として残すとしている。

トルコにあるシオニスト政権の両代表機関、すなわちアンカラの占領者大使館とイスタンブールの総領事館は、パレスチナ抵抗運動（ハマス）による「アクサの嵐」と名付けられた誇り高き10月7日の作戦以来、無人となっている。

トルコに派遣されていたシオニスト政権の外交官は現在ブルガリアに駐在しており、現地職員は自宅で勤務している。