ABNA通信社の報道によると、ニューヨーク・タイムズ紙は米軍関係者の話として、イランは停戦期間中に、戦闘で損傷した数十のミサイル基地を再開したと報じた。

この報道によれば、イランは携行型ミサイル発射機を移動させるとともに、軍事戦術の一部を修正し、あらゆる衝突に備えている。

また、イランは多くの弾道ミサイルを山中の保護された軍事施設に配置しており、米軍戦闘機による目標攻撃を非常に困難にしている。そのため、過去の米軍攻撃はこれらの施設の入り口のみを標的としたが、イランはその多くを再び開くことに成功した。

さらに、イランは米軍戦闘機の行動パターンを分析し、防衛能力の向上を図っていると報じられた。その結果、イランの防衛能力が強化され、米軍のF15戦闘機を撃墜し、F35を標的にすることも可能になった。イラン国内では、米国に対して抵抗し立ち向かうことが可能であるという信念がある。同国は攻撃や爆撃にもかかわらず、過去の戦争からより強力に、より適応力を持って立ち直った。