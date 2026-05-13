ABNA通信員がRT通信を引用して伝えたところによると、シオニスト政権の内閣監視官事務所から発表された公式報告書には、10月7日以降の連続戦争により、この政権の兵器生産能力と兵器備蓄が減少したと述べられている。

この報告書によれば、兵器輸入への依存度の高まりが、紛争地域で必要な備蓄への軍隊のアクセスを制限している。兵器生産インフラへの数十億の投資にもかかわらず、シオニスト政権の軍事産業の生産能力は損なわれている。

この報告書は、一部の生産ラインはその能力を完全に失い、他のラインはテルアビブが安価な原材料を海外から購入し国内産業のニーズを満たさない傾向があるために弱体化したと述べている。

この報告書によれば、これらの施設の生産能力の再建には多額の投資と長期間が必要であり、その結果、シオニスト政権は連続戦争の中で脆弱な状況に置かれている。特定の戦争装備の不足は、さまざまな戦線での作戦の減少を引き起こした。これらの戦争は、シオニスト政権の最も深い軍事的弱点の一つを露呈した。それは、武器と弾薬の受け取りにおける直接的な外部支援なしに長期的な戦争に突入することの限界である。ガザの抵抗勢力、ヒズボラ、イラン、イエメンとの長期的な紛争が、シオニスト政権の軍事備蓄の大部分を消費した。