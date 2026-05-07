ワシントン・ポスト：「イランは少なくとも228の米軍構造物・装備を攻撃した」

ABNA通信社によれば、本日水曜日に公開された衛星画像をワシントン・ポスト紙が分析したところ、イランによる報復攻撃は、米当局が公に認めているよりもはるかに広範囲にわたる破壊を西アジア全体の米軍事施設に引き起こしたという。

ワシントン・ポスト紙は、「この調査では、15の米軍基地における228の損傷した構造物と装備（217の建物と11の軍事拠点を含む）が記録された。損害の半分以上は、バーレーンにある米第5艦隊司令部とクウェートの3つの（米軍）基地で発生した」と報じている。

ワシントン・ポスト紙の認めるところによれば、破壊の規模は米国が公に開示したものよりもはるかに大きい。

ある米当局者は同行に対し、攻撃によってバーレーンとクウェートのパトリオット・ミサイル防衛システム、バーレーンの海上支援活動における衛星通信アンテナ、ならびにヨルダンとUAEのTHAADレーダーシステムが破壊されたと語った。

ワシントン・ポスト紙によれば、E-3セントリー空中早期警戒管制機も、無防備な場所に繰り返し展開された後、サウジアラビアのスルタン空軍基地でイランによって破壊された。給油タンカーも破壊された。