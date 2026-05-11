レバノンの停戦合意に対するテルアビブによる3週間で1,700件の違反

ABNA通信社がRTを引用して報じたところによると、レバノンの情報大臣は、わずか3週間の間に、レバノンに対するシオニスト体制による停戦違反が1,700件以上記録されたと発表した。

レバノン保健省は日曜日、2026年3月2日以降のシオニスト攻撃による殉教者数が2,846人に達したと発表した。

レバノン保健省はまた、これらの攻撃により8,693人が負傷したと強調した。

この報告書によると、レバノン保健省の発表として、過去24時間で51人が殉教した。