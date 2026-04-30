イラン海軍将軍：敵の「3日間の勝利」という考えは軍事界でのジョークとなった

アブナ通信の報道によると、イラン・イスラム革命防衛隊海軍司令官であるシャラム・イラーニ海軍中将はテレビ番組で、イランに対する敵の誤った計算について指摘し、「敵は最短時間、例えば3日から1週間でイランに対する戦争に決着をつけられると考えていた。この考えは軍事大学でのジョークになってしまった」と述べた。

彼は、「第三次強制戦争において、敵は海からイランに接近し、水上プラットフォームからミサイルユニットを使用した」と説明し、「イラン軍海軍はアブラハム・リンカーン号航空母艦に対して7回のミサイル作戦を実施し、アメリカはしばらくの間、航空機を飛ばしたり空中作戦を行ったりすることができなかった」と付け加えた。

イラーニ中将は続けた。「アメリカは修理を余儀なくされ、より多くの駆逐艦を追加せざるを得ませんでした。つまり、より多くのミサイルプラットフォームを展開させたのですが、それでも止まっています。」

イラン軍海軍司令官はホルムズ海峡の管制に言及し、「アラビア海からホルムズ海峡を封鎖しました。彼らがさらに進んでくれば、私たちは迅速に軍事作戦を実行します。」と明確にした。

彼は報復に対する戦士の決意を強調し、「私たちは最後の一滴の血まで、殉教者の報復をとることを誓っています。」と述べた。

イラーニ中将は別の部分で、イラン軍海軍の新しい能力に触れ、「まもなく、多くの者が恐れている兵器を、私たちは必ず見せることになる。それは彼らの鼻先にあるのだ！彼らが心筋梗塞を起こさないことを願う！」と警告した。