トランプ米大統領、イラン侵攻における欧州同盟国の不参加に再び怒り

アブナ通信がアルジャジーラを引用して報じたところによると、ドナルド・トランプ米大統領は、イラン侵攻およびホルムズ海峡問題における西側同盟国の不参加に怒りを示し、「NATOの同盟国が私の援助要請を聞き入れなかったため、非常に失望した」と認めた。

彼はイラン戦争におけるイギリスの不参加を再び非難し、「イラン戦争でイギリスは我々に助けを与えなかった」と語った。

イギリスの首相を非難し、トランプは続けた。「[ケイア]・スターマー首相は、戦争が終わった後に自国が我々に援助すると表明したが、私はその頃にはもう我々に必要はないと答えた。」

彼はロシア大統領との電話通話について言及し、「今日、プーチン大統領と電話でイランとウクライナの問題について話した」と述べた。

トランプは、プーチンが「イランに対する[対する]戦争を終結させるために私を助けたいと言ってきたが、私は『お前のウクライナでの戦争を終わらせろ』と答えた」と追加した。

彼は最後に、数週間にわたって繰り返してきたイランの平和的な原子力計画に関する主張を再確認し、「イランが核兵器を手に入れるのを許さない」と主張した。

また、UAEのOPECからの脱退に対する反応として、「これは非常に良いことだと思う。最終的に燃料価格の低下にプラスの効果をもたらすからだ」と語った。