アブナ通信による報道で、米国務長官のマーコ・ルビオ氏はフォックスニュースのインタビューで、「イランは米国との継続的な紛争にもかかわらず、依然として戦前のミサイル兵器庫の半分を保有している」と語った。

戦争開始当初、米国はイランを3日以内に打倒できると考えていたが、ルビオ氏はテヘランに対するワシントンの戦略的な弱さを露呈させ、国際社会に対し、イランのホルムズ海峡支配を排除するようこの国を支援するよう求めた。

この米国高官は、イスラム共和国がイラン人の核権利およびその他の国民的权利を守るという意志が崩れていないことも指摘し、これはイラン体制のイデオロギーに起因すると評価した。

ルビオ氏のイランのミサイル能力に関する発言は、米国・シオニスト体制が強制した戦争開始前に、我が国の高級国防当局者が、少なくとも6ヶ月間の全面戦争に耐えうる十分なミサイルと兵器を保有していると発表していたことと対照的である。

米国当局者の主張とは異なり、戦争中、イランの地下ミサイル生産施設や他の兵器施設は重大な損害を受けておらず、生産は継続されており、これまでに使用された兵器の大部分が代替されている。