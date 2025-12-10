アブナ通信社がロシア・アル・ヨウムを引用して報じたところによると、ロシアのセルゲイ・ラブロフ外務大臣は、ロシアはウクライナにおける外国軍の配備、または自国の資産の没収に対し対応すると発表しました。

彼は付け加えました。「ロシアはこれらのいずれの行動にも対応する準備ができています。トランプ氏はロシアに対する制裁解除を急いでおらず、むしろ制裁を強化しています。」

ラブロフ氏は続けました。「ロシアとアメリカは、ウクライナにおける和平プロセスの継続的な推進について合意しています。欧州連合は政治的な盲目状態にあり、ロシアを打ち負かすことができると自らを欺いています。」

彼は述べました。「多極的な世界の形成は、歴史的かつ必然的なプロセスです。ヨーロッパはウクライナの平和への道を妨害するためにあらゆる手段を用いています。これらの国の姿勢に対するアメリカの忍耐も尽きかけています。」

ラブロフ氏はまた、ドルを他の通貨に置き換えることについても言及し、「我々はドルを放棄したわけではありませんが、ドルがアメリカの手中の武器となってしまったため、そうせざるを得ませんでした」と述べました。