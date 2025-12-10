米国、トルコへのF-35戦闘機供与に条件を提示

アブナ通信社がロイターを引用して報じたところによると、ワシントンのアンカラ駐在大使トム・バラック氏は、ソーシャルネットワーク「X」にメッセージを投稿し、「米国の法律に従い、F-35プログラムに復帰するためには、トルコはS-400システムを所有してはならず、また使用してもならない」と述べました。

彼はさらに、「ドナルド・トランプ米大統領とトルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領の間の良好な関係は、協力の新しい雰囲気を作り出し、過去10年近くで最も実りある対話をもたらしました」と付け加えました。

この米国人外交官は、「交渉は希望に満ちており、両国の安全保障上のニーズを満たすことができる」と述べました。

駐トルコ米国大使は、ワシントンとアンカラが、トルコへの先進的なF-35戦闘機の売却の可能性について「実りある」対話を行っていると発表しました。これらの戦闘機は、ロシアからS-400ミサイル防衛システムを購入したため、これまでアンカラに引き渡されていません。

米国は、トランプ政権の最初の任期中に、トルコがロシアからS-400ミサイルシステムを購入した後、F-35の受領資格を剥奪しました。米当局は、トルコがこのシステムを使用することで、F-35戦闘機の機密情報がロシアに提供されることを懸念していました。

中東で唯一F-35を保有するイスラエルは、この地域での「軍事的優位性」を維持したいと考えているため、これらの戦闘機がトルコや近隣諸国に売却されることへの懸念を表明しています。しかし、トランプ氏によるサウジアラビアへのF-35売却に関する最近の決定は、テルアビブで懸念を引き起こしています。

アンカラは、ユーロファイター・タイフーン戦闘機の購入と、F-35に関する米国との対話を通じて、制空権を強化しようとしています。トルコは、英国や一部の欧州諸国とのタイフーン購入合意を最終決定しようとしていますが、F-35へのアクセスはいまだに禁止されています。