イエメンを巡るサウジアラビアとUAEの間の隠れた戦争に対する警告

通信社アブナがアル・マアルーマの報道を引用したところによると、イエメンで人権分野で活動するセンターの代表であるナビール・アル・ハダ氏は、イエメンを巡るサウジアラビアとUAEの間の隠された戦争が激化していることを強調しました。イエメンで起こっていることは内戦ではなく、地域の利害の清算のための戦場であると述べています。

彼はさらに、「UAEはイエメンの戦略的な島々で足場を固めようとしており、サウジアラビアはハドラマウトでの影響力を拡大しようとしています。このプロセスは、両者の間の長期にわたる影響力争いの延長線上で形成されています」と付け加えました。

アル・ハダ氏は次のように述べました。「サウジアラビアとUAEがイエメンに対して開始した連合は失敗しました。現地の現実が示しているのは、この国はアメリカのような、いわゆる超大国に対しても頭を下げないということです。では、限られた地域の影響力にどうして屈するでしょうか？」

彼は、「イエメンはアメリカの介入やイスラエルの脅威に立ち向かいました。ですから、この国がサウジアラビアやUAEに降伏するのは非論理的です。彼らはシオニスト政権と同じ戦線に立っているのです」と明言しました。