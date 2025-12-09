トランプ氏が支援する候補者、ホンジュラス大統領選挙で勝利の可能性

通信社アブナがロイターの報道を引用したところによると、11月30日に行われたホンジュラス大統領選挙の結果発表プロセスは、3日間の停止を経て再開されました。最新のデータによると、ドナルド・トランプ米国大統領が支援する国民党の右派候補であるナスリー・アスフーラ氏が、僅差ながら依然としてリードしています。

ホンジュラス全国選挙評議会は、97パーセントの開票を発表し、アスフーラ氏が40パーセントの得票率で選挙をリードしているとしました。彼は、約42,100票の差で最も近いライバルを上回っています。

テレビ司会者で中道派の候補者であり、過去に3回大統領選に出馬した経験があるサルバドール・ナスラッラ氏が、39パーセントの得票率で2位につけています。この2人の候補者は、過去数日間で何度も首位を入れ替えていましたが、月曜日の夕方には、アスフーラ氏の票差がわずかに拡大しました。

与党「リブレ（自由）」党の候補者で、同国の左派政権で元大臣を務めたリクシー・モンカーダ氏は、19パーセントの得票率で3位となっています。

ホンジュラスの選挙は単一投票制であり、最も多くの票を獲得した者が大統領に就任します。

開票作業は金曜日に、わずか88パーセントの開票時点で停止されました。全国選挙評議会は、投票所の議事録データの約16パーセントに矛盾があり、見直しが必要であると発表しました。

この展開は、ホンジュラスの検察庁が、最近トランプ氏の恩赦により米国の刑務所から釈放されたフアン・オルランド・ヘルナンデス前大統領に対して国際逮捕状を発行したのと同時に発生しており、この問題が同国の選挙ムードの緊張をさらに高めています。