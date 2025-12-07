ジャリリ氏：「イランの核能力を決定するのは大学であり、アメリカではない」

ABNA通信の記者によると、サイード・ジャリリ氏は日曜日の午後、シャーレ・レイのイマームザーデ・アブドゥッラー（AS）で開催された学生の日を記念する式典で演説し、16アザール（12月7日）の出来事に言及して、「当時の学生たちは無関心であっただけでなく、明るい未来と高い展望を予測していた」と述べた。

ジャリリ氏は回想した。「この祝福され、自由を愛する運動は、人々の深い信念に根ざしており、70年以上経った今でもその影響を示している。」

最高指導者の代表は続けて、イラン暦1332年（1953年）の状況に触れ、次のように述べた。「第二次世界大戦後、世界の勢力図は変化し、戦争の勝利に酔いしれた西側諸国は、自らを世界の絶対的な支配者と見なしていた。」

彼はまた、この時期とパレスチナでの進展が同時期であったことに言及し、次のように述べた。「シオニスト政権は、まさにその数年間に、パレスチナ人を彼らの土地から追放しようと試みていた。」

ジャリリ氏はまた、国の核問題について強調した。「イランの核能力は、国内の大学および科学センターによって決定され、アメリカは私たちの意思決定にいかなる役割も持たない。」

この講演は、学生と殉教者の崇高な家族が出席して行われ、社会運動と国家の独立における大学と学生の役割の重要性を改めて思い起こさせた。