ABNA通信がタス通信を引用して報じたところによると、ロシア大統領府は、新しい米国の国家安全保障戦略の発表と、ロシアが米国に対する直接的な脅威のリストから除外されたことに反応した。

タス通信の発表に基づくと、クレムリンは、米国の国家安全保障戦略からロシアが直接的な脅威のリストから削除されたことは前向きな展開であると述べている。

スプートニク通信も、先週木曜日に発表された新しい米国の国家安全保障戦略文書の中で、ロシアの名前が米国の利益に対する潜在的な脅威として一度も言及されていないと報じた。

この文書はまた、NATOの終焉を求め、ヨーロッパに特化したセクションでは、ウクライナでの戦争をめぐる意見の相違を強調し、ヨーロッパの当局者がそれについて非現実的な期待を抱いていると非難している。

スコットランドのセント・アンドルーズ大学の戦略研究教授であるフィリップス・オブライエン氏は、「この文書は、ヨーロッパ諸国にロシアとの協力を再開するよう求め、米国をこの目的を達成するための手段として提示しているため、ロシアの立場を要約したもののようだ」と述べた。

ローマ国際関係研究所の所長であり、元欧州連合外交顧問であるナタリー・トッチ氏も、この文書は、米国、中国、ロシアの3大国が支配し、それぞれが協力分野と影響力範囲を持つ、世界についての比較的首尾一貫した見解を提供していると述べた。

彼女は付け加えた。「米国政府がヨーロッパを、自国の植民地支配か、あるいはロシアの植民地支配の標的と見なしていることは完全に明らかだ。」