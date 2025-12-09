通信社アブナがタス通信の報道を引用したところによると、ロシア外務省のマリア・ザハロワ報道官は、米国国家安全保障文書の新版の公表に対し、次のように述べました。「モスクワは、ワシントンがベネズエラとの本格的な紛争を開始することを控えるよう望んでいます。なぜなら、そのような行動は西半球全体を混乱に陥れる可能性があるからです。」

この外交官は、米国とベネズエラ間の緊張について懸念を表明し、「この緊張は、ワシントンによって意図的に悪化させられている」と述べました。

ザハロワ氏によると、米国国家安全保障文書の新版のいくつかの規定は、**ローズベルトの系論（Roosevelt Corollary）**に類似しています。

ローズベルトの系論は、ラテンアメリカ諸国の内政に干渉する権利に関する、第26代米国大統領の原則を指します。

米国はここ数カ月、麻薬密売人対策を口実として、カリブ海およびベネズエラ国境での軍事プレゼンスを強化しています。

ワシントンは麻薬密売人対策を口実として、ベネズエラ国境を通過する船舶を標的にしています。ホワイトハウスは、カリブ海と東太平洋で20回以上の攻撃で標的とされた人々が本当に密売人であったという主張について、いかなる詳細も提供していません。専門家は、たとえ標的が密売人であっても、そのような攻撃は「超法規的処刑」と見なされると述べています。