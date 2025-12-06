アブナ通信がアルジャジーラ通信を引用して報じたところによると、欧州連合の外務・安全保障政策上級代表であるカヤ・カラス氏は本日土曜日、反ロシア的な姿勢を取り、「交渉で譲歩させるために、ロシアに圧力をかける努力が必要だ」と主張しました。

その後、欧州連合の外務・安全保障政策上級代表は、ガザの抑圧された人々に対するシオニスト占領者の継続的な犯罪を非難することなく、「パレスチナ警察は、ガザ地区での混乱を防ぐために訓練を受けるべきである。なぜなら、そこにはパレスチナの統治が必要だからだ」と述べました。

これは、彼女が以前にも、「ロシア人が（ウクライナとの）和平交渉に真の意欲を持っているとは信じていない。我々はウクライナへの軍事支援を増やした。プーチン大統領は、ウクライナとのいかなる長期的な和平合意も順守しない可能性がある。キーウへの我々の支援は1,870億ユーロを超えている。ロシアは、凍結された資産を使用して、ウクライナに与えた損害を支払うべきである。ウクライナには無人機と弾薬が必要だ。我々はウクライナの自衛を支援し、ロシアは我々よりも長く抵抗することはできないだろう！ロシアは今、平和に関心がなく、交渉のために圧力をかけられる必要がある」と主張していた中で起こりました。