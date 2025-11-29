エフサン・モヴァヘディアン：米国とヨーロッパによる敵対的な動きの激化は、イランに対する政治的、経済的、文化的な活動の空間を狭めており、自然とイランを二国間および地域的な協力、特にロシアと中国との協力を強化する方向に導いています。同時に、競合し敵対的なアクター（米国、英国、トルコ、イスラエル）は、コーカサスと中央アジアにおける彼らの政治的、安全保障上、情報上の影響力を拡大しています。これは、テヘランとモスクワが外部の競合他社の影響を抑制したいのであれば、いくつかの特定かつ実行可能な分野で協力しなければならないことを意味します。

コーカサスと中央アジアにおけるあまり注目されていないいくつかの進展事例は、この地域がイラン、ロシア、そして中国にとって急速に挑戦的な地域に変わりつつあることを示しています。先週、アトランティック・カウンシルのメンバーで米国国防総省の協力者であるブリアナ・トッド氏は、在米トルコ大使が出席した会議で、アルメニアとタジキスタンをトルコ諸国機構の「欠落した要素」と見なし、トルコの指導の下でのアルメニアとタジキスタンのトルコ諸国機構への加盟を要求しました！トッド氏は、南コーカサスと中央アジアを全体として見るべきであり、アルメニアとタジキスタンがトルコ諸国機構の欠落した要素であるという見解に同意すると述べました。

別の展開として、米国の情報ニーズを満たすための大規模なデータセンターがアルメニアで建設されています。このような行動は、この地域で傍受されたデータの広範な処理を可能にします。このセンターをアルメニアに配置することは、米国が南コーカサスだけでなく、中東においても巨大な計算資源へアクセスすることを可能にします。

一方で、西側諸国がアリエフ政権を中央アジアの一部と見なし、交渉の枠組みを1+5から1+6（中央アジア5カ国、アゼルバイジャン共和国、米国）に変更すると発表しているのを目にしています。バクーによるモスクワに対する挑発的な行動が続く中、ロシアもその悪意ある行為に対応せざるを得なくなっています。トルコとバクーによるコーカサスおよび中央アジアにおけるジハード主義勢力とワッハーブ派勢力の存在の支援、米国によるグルジアでの不安定化を目的とした危機創出、アブラハム和平合意をコーカサスおよび中央アジア地域に拡大しようとする試み、そしてコーカサスおよび中央アジアにおける米国とNATOの利益のためのトルコの行動は、すべて従来のやり方では以前の脅威に対処できないことを示しており、イラン、中国、ロシアはこれらの脅威に対する共通の理解をもって立ち向かう必要があります。