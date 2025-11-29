ABNAの記者によると、ムハンマド・エスラミ氏は土曜日の午後、バンダル・アッバースのシャヒード・モハマディ病院におけるプラズマ治療センターの開所式で、敵の妨害行為にもかかわらずイラン・イスラム共和国が目覚ましい科学的成果を達成したことを強調し、次のように述べました。今日、国の若者たちは「できる」という信念をもってイランを知識の最前線に置き、プラズマ治療、水の淡水化、新しい農業ソリューションなどの技術が、国内の能力をもって開発されています。

副大統領は、イランの科学的進歩を阻止するための広範な努力に言及し、次のように述べました。イラン・イスラム共和国は、自国に対する敵意と敵による妨害行為にもかかわらず、目覚ましい成長を遂げることができました。

彼は、支配的な権力が他の国が知識の最前線にいることを容認しないと述べ、次のように付け加えました。アメリカ人、そしてトランプ氏個人は、各国が知識の最前線に立つことを受け入れず、炭化水素資源と鉱物資源の利用も自らの権利だと考えています。

エスラミ氏は強調しました。イスラム革命は、支配的な権力がイランに対して持っていた搾取的な見方の終点でした。なぜなら、過去数世紀にわたって、彼らは国を自己卑下と繁栄の道から遠ざける方向へと導いていたからです。

原子力庁長官は、国の技術的進歩に言及し、次のように述べました。今日、若者の努力、そして原子力庁の専門家の勤勉さと尽力により、イランは知識の最前線で動いています。これは、「できる」という信念がイランを主導的な地位に導いたという真実です。

エスラミ氏は付け加えました。イランは保健と食料安全保障の分野で重要な一歩を踏み出し、水不足への適応と塩害農業のための広範なプログラムを実施中です。

副大統領は、原子力技術の応用、特に保健と環境の分野での発展に言及し、次のように述べました。私たちは海水の淡水化の分野で原子力技術を活用しており、今日、プラズマ技術は環境、保健、農業、食料安全保障における効果的なツールとして拡大しています。

エスラミ氏は「低温プラズマ」が広範囲な影響力を持っていることを強調し、次のように付け加えました。原子力庁はこの技術の開発を議題にしており、その能力は医療センターや様々な経済部門で拡大しています。