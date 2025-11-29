トルコ、シリアのベイト・ジン攻撃をイスラエルに対し厳しく非難

ABNA通信がラシャ・トゥデイを引用して報じたところによると、シオニスト政権によるダマスカス郊外のベイト・ジン町への残忍な攻撃に対する地域的および国際的な反応が続く中、トルコ外務省のオンジュ・コチャリ報道官は、テルアビブによるシリアへの攻撃は、シリア政府と国民の安全確立への努力を妨害することを目的としており、同国の主権と領土の一体性を侵害していると述べました。

彼は、12月8日の記念日（バッシャール・アル・アサド政権崩壊の時期）が近づき、国際社会がシリアの安定を願っている今、テルアビブはダマスカス郊外のベイト・ジン町への侵略を通じて、再びその破壊的な姿勢を示したと述べました。

トルコ外務省の報道官は、シリア側からイスラエルに対するいかなる脅威も存在しないにもかかわらず、シオニストの軍事行動が同国の主権と領土の一体性を侵害し、民間人を危険にさらし、地域の安定を弱体化させていると強調しました。

このトルコ当局者は、シリアの安全、繁栄、および公共の平和を確保するための努力を妨害することを目的とした、シオニスト政権によるシリアへの侵略を停止する必要性を強調し、国際社会がこの分野で責任を負っていると表明しました。