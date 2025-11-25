アブナ通信社の報道によると、フランスのエマニュエル・マクロン大統領はラジオ「RTL」とのインタビューで、パリはモスクワの脅威に対して弱さを見せてはならないと指摘しました。クレムリンは過去数年間と比べて「遥かに攻撃的な」姿勢をとっています。

彼はさらに、「この脅威に対して弱さを示すことは間違いです。もし私たちが自身を守りたいのであれば、私たちにとって最大の脅威となっている勢力に対して、私たちが弱くないことを示す必要があります。」と述べました。

フランス大統領は、米国が提案したウクライナ和平案に対し、欧州諸国が力を示し、凍結されたロシア政府の資産の利用について独立して決定を下す必要性を強調しました。

彼はさらに、「欧州諸国は、主にベルギーに保管されている凍結されたロシアの資産について、自ら決定を下さなければなりません。」と付け加えました。

このフランス当局者は、ワシントンの和平案に感謝の意を表しつつ、「この計画は修正が必要であり、私たちは降伏ではなく平和を望んでいます。」と述べました。

マクロン氏はまた、欧州諸国に対し、弱さを見せないよう求めました。なぜなら、それがロシアを欧州との戦略的な対立において大胆にさせる可能性があるからです。

彼は、「ジュネーブでのすべての議論は、ウクライナ軍の制限に反対することに集中していました。いかなる制限も課されるべきではありません。ウクライナ人、そして私たちにとって最初の安全保障は、強力な軍隊です。」と付け加えました。