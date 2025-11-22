ABNA通信社がノーボスチ通信を引用して報じたところによると、南アフリカ政府の情報筋は、ヨハネスブルグでのG20サミットにおける米国の欠席は、この会合にいかなる影響も与えないだろうと強調しました。

彼はさらに、プレトリアは同時に、米国がこのサミットの閉会式に参加するという決定を歓迎するだろうと付け加えました。

G20首脳会議は本日土曜日に南アフリカのヨハネスブルグで始まりました。これはアフリカ大陸で初めて開催されるG20サミットです。

今年のサミットは、ウクライナの将来をめぐるワシントンと欧州連合の間の意見の相違、およびブラジルでの気候変動交渉の行き詰まりを伴っています。

この会合には、フランスのエマニュエル・マクロン大統領、インドのナレンドラ・モディ首相、中国の李強首相、ブラジルのルーラ・ダ・シルヴァ大統領、トルコのレジェプ・タイイップ・エルドアン大統領を含む世界の指導者が出席しています。

しかし、アメリカのドナルド・トランプ大統領の政権は、貿易協力と気候変動対策に関する南アフリカの優先事項がアメリカの政策と一致しないと発表し、同国の大統領はサミットへの出席を辞退しました。

G20は19の加盟国と欧州連合で構成されています。アフリカ連合は、このグループの一部の会合にゲストおよびオブザーバーとして参加しています。