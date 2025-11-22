イエメンのアンサール・アッラーがサウジアラビアに警告

ABNA通信社がアラビ21を引用して伝えたところによると、アンサール・アッラー運動の政治局員であるアブドラ・アル・ヌアイミ氏は、サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子が、イエメンに対する8年間の攻撃から教訓を得なかったと強調しました。これらの攻撃は、アラブ・米・シオニスト連合と共に開始されましたが、当時イエメンはミサイルを一つも持っていませんでした。

彼はさらに、「アメリカはビン・サルマンをこの戦いのさなかに突き落とし、その後、ネタニヤフを捨てたように彼を捨てるだろう」と付け加えました。

同運動の政治局員であるアリ・アル・カフーム氏も、「サウジアラビアは、イエメンにおける新たな現実を一国として受け入れるべきだ。イエメン革命は、この国の国民の意志から生まれたものだ」と述べました。

彼は表明しました。「平和への道筋は明確であり、サウジアラビアが平和の実現に真剣であれば、その扉は開いています。平和は、侵略の停止、占領の終結、包囲の解除、被災地の復興、そして捕虜の解放によって達成されます。そうすれば、イエメン人は外部からの干渉なしに、穏やかで安定した環境で自分たちの問題を解決することができます。」