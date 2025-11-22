パレスチナ支持者の圧力により、シオニスト政権と関連するチームが名称を変更

ABNA通信社がフランス通信社（AFP）を引用して報じたところによると、今シーズンのロードレースでパレスチナ支持者からの抗議に直面していた自転車チーム「イスラエル・プレミアテック」は、声明で名称をNSN（Never Say Never、決して諦めない）に変更すると発表しました。

この声明に基づき、チームのブランドNSNはスイスで登録され、今週トレーニングキャンプを実施し、数週間以内にスペインのバルセロナとジローナから新たなブランド名でレースプログラムを続行する予定です。

これに先立ち、カナダの企業「プレミアテック」は、シオニスト政権と関連するこの自転車チームへの財政支援を打ち切ると発表し、同政権との関係を否定しました。

カナダの企業「プレミアテック」は、ガザ戦争の最中、様々な大会での自転車チーム「イスラエル・プレミアテック」の参加に対する大規模な抗議活動を受け、チームへの財政支援を打ち切ると発表しました。

ここ数か月間、いくつかの主要な国際レースのコース上で、「イスラエル・プレミアテック」チームは、ガザでのシオニスト政権による大量虐殺に抗議する人々によって標的にされていました。8月と9月に行われた「ブエルタ・ア・エスパーニャ」の様々なステージは、パレスチナ支持の活動家による抗議活動や旗の掲揚によって混乱しました。

また、イタリアとフランスで行われた他の2つの重要なツアー中にも、このチームに対する散発的な抗議活動が見られました。

スペイン一周レース終了後、カナダのブランド「プレミアテック」はチームに対し、そのアイデンティティとブランドから「イスラエル」の名前を削除するよう求めており、チームもイスラエルのアイデンティティから距離を置くことに同意していましたが、この決定では状況を落ち着かせるのに十分ではなく、カナダの企業は金曜日に、チームへの財政支援を完全に打ち切ると発表しました。

プレミアテック社の声明には、「チームとの度重なる話し合いと状況の慎重な検討の結果、プレミアテックは現時点をもって、チーム・イスラエルのスポンサーの称号から退くことを決定しました」と記載されています。