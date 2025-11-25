アブナ通信社がロシア・アル・ヤウムの報道を引用して伝えたところによると、レバノンの高官はアル・ジュムフリヤ紙とのインタビューで、自国がシオニスト政権の侵略を阻止しようとしていることを強調しました。

彼はさらに、シオニスト政権によるベイルート南郊外への最近の攻撃と、ヒズボラの著名な司令官の暗殺は、レバノン大統領の計画に対する明白な攻撃と見なされると付け加えました。

このレバノン当局者は次のように述べました。「レバノン大統領はこの計画を提示することで、イスラエル軍の攻撃が停止次第、レバノン軍が占領された5つの拠点の支配を引き継ぐ用意があること、そして最終的な合意に達するために米国や他の国の監督下でベイルートが交渉する用意があることを発表していました。」

彼は国際的な関係者の言葉を引用し、この計画がシオニスト政権の不満を引き起こしたと述べました。なぜなら、この計画は、レバノンの領土占領を継続し、同国の国境近くに緩衝地帯を設置するというテルアビブの主要な目的を疑問視するものだからです。イランの著名な当局者の一人が、レバノンの人物との会談で、シオニスト政権のこの目的に言及していました。