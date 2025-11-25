ナビーフ・ベリ氏が語る、シオニストによるレバノン攻撃の最も危険な側面

アブナ通信社がアル・マナールを引用して報じたところによると、レバノン国民議会のナビーフ・ベリ議長は、シオニスト政権によるハレット・フレイク地域への最近の攻撃の最も危険な側面は、ダーヒヤ地区（南郊）とベイルートを再びイスラエルの標的の範囲に戻したことだと強調しました。

彼は、これは首都とその郊外を守るための真の保証がないことを示しており、敵が自らに制限を設けず、レバノンに対する侵略を続けていることを示す、非常に危険な展開であると表明しました。

ベリ氏は、最近の攻撃の性質は、将来的にシオニストの緊張が拡大する可能性を示していると付け加えました。その一方で、レバノンの停戦を監視する責任を負う「メカニズム委員会」による、これらの攻撃を封じ込めるための真剣な介入は全くありません。

ベリ氏は、レバノン当局者サミール・ゲアゲア氏の最近の発言に驚きを表明しつつ、敵がレバノンの脆弱な国内状況を利用して自らの行動を継続し、レバノンの意見の相違を自らの利益のために利用していると警告しました。

レバノン議会議長は、レバノン国内外の一部の人々が軍に対して怒っているのは、軍がレバノン国民を紛争に巻き込むことに反対する正しい立場をとったからだと述べました。

議会選挙法に関する議論については、施行可能な法律は以前の法律であり、政府が提出した法案に緊急性を与えることは、明白なスキャンダルに過ぎないと述べました。選挙法は最も基本的な法律の一つであり、緊急性の概念が適用されないほぼ唯一の法律であると強調しました。