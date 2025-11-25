ガザ政府メディアオフィス：ガザの人口の半分は毎日食料を受け取っていない

アブナ通信社がパレスチナ情報センターの情報を引用して報じたところによると、ガザ政府メディアオフィスは報告書を公表し、ガザ地区の住民の約42％が一日を通して全く食事を受け取っておらず、残りの58％も一食しかアクセスできていないと発表しました。

この報告書は、シオニスト政権のコーディネーターが毎日100万食以上の食料を配布しているという主張に対抗して、占領政権によって公表された数字は、ガザでの意図的な飢餓政策と食料の流れを故意に管理していることを公然と認めているものだと強調しています。

報告書によると、シオニストのコーディネーターは、毎日140万食の食料がガザで配布されていると主張しています。したがって、ガザの人口240万人を考慮すると、この量はわずか58.3パーセントしかカバーしていません。つまり、人口の42パーセント（約100万人）は毎日全く食料を受け取っていません。

この報告書は、一食でも食料を受け取ることさえ、生存に必要な最低限の基準を下回っていると述べています。一食あたり平均400グラムと仮定すると、輸入された食料の総量は1日あたり560トンになりますが、ガザの人口の実際の必要量は2400トンから2600トンです。

ガザ政府は、この数字は実際の食料必要量の4分の1未満しかガザに搬入されていないことを示していると強調しました。350万個のパンが配布されたという主張について、報告書は、一人当たりの割り当ては1日にわずか1.4個の小さなパンであり、これは子供たちにとっても十分ではなく、パンの配給制と飢饉の瀬戸際に状況が達していることを示していると述べています。

この声明に基づき、シオニスト政権は、一か月に27万個の食料パックが配布されたと発表しており、これはわずか130万人分に相当します。これらの数字は、各家族が月に1個の食料パックしか受け取っていないことを示しており、この量は月間の最低必要量をはるかに下回っています。

ガザ政府メディアオフィスは、これらのデータは、シオニスト政権が人道的義務と停戦規定を順守していないだけでなく、組織的に援助の搬入を妨害し、ガザにおける飢餓政策を強化していることを示していると強調しました。