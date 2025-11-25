ラリジャニ氏：イランとパキスタンの貿易ルートは100億ドルの目標に到達しなければならない

アブナ通信社によると、イランの最高国家安全保障評議会事務局長であるアリー・ラリジャニ氏は、本日（イスラム暦1404年アーザル月4日、西暦2025年11月25日）、イスラマバードでパキスタンのムハンマド・イスハク・ダール副首相兼外務大臣と会談し、協議を行いました。

この会談では、最近の重要な地域情勢と、共通の課題に対処するためのイスラム諸国の集団的行動の必要性が検討されました。両当事者は、イスラム世界が地域危機の管理のために、特にイスラム諸国に対するシオニスト政権の脅威を取り除くために、実務的な措置の策定、広範な調整、そして一貫した協力が必要であるという見解で一致しました。

ラリジャニ氏は、両国の長年にわたる絆に言及し、イランとパキスタンの関係を戦略的レベルに引き上げることは必要不可欠であると述べ、両国の経済的可能性は現状をはるかに超えたレベルで機能し得ると表明しました。

彼は既存の障害を取り除き、経済交流の道を促進するよう求め、貿易を100億ドルまで増加させる目標は達成可能であると見なしました。対話の別の部分で、両当事者はパレスチナをイスラム世界の協力の主要な焦点の一つとして挙げ、パレスチナ国民への支援におけるテヘランとイスラマバードの団結、収束、集中の重要性を強調しました。最後に、両高官は、定期的な協議の継続と合意事項の実践的なフォローアップを行う準備ができていることを表明しました。