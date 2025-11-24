2023年10月以降、占領者によるヨルダン川西岸でのパレスチナ人1003人の殉教

Abna通信社がアルジャジーラを引用して報じたところによると、人権センター「ベツェレム」は、シオニスト政権が2023年10月以降、ヨルダン川西岸でパレスチナ人1003人を殺害し、この地域で民族浄化を実行していると強調しました。

このシオニスト政権の人権センターは報告書を発表し、次のように述べました。「イスラエルはヨルダン川西岸で民族浄化を行っており、それを阻止するための有効な国内的または外部の仕組みは存在しない。」

同センターの報告書には、イスラエル軍が2023年10月以降、ヨルダン川西岸で無差別かつ無制限の銃撃政策を採用しており、ヨルダン川西岸の入植地で数千人の入植者さえ武装させ、動員していると記されています。

報告書は、入植者が日常的にヨルダン川西岸のパレスチナ人を攻撃しており、完全に処罰を免れていると明言しました。また、入植者による攻撃のほとんどが文書化されているにもかかわらず、イスラエルの法執行機関がこの件に関して調査を開始することはめったにありません。

この人権センターは、入植者がパレスチナ人を標的にした21の事例で、イスラエルから有罪判決は出ていないと強調しました。