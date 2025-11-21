トランプ氏によるウクライナ停戦計画の詳細

アブナ通信がロシア・トゥデイを引用して報じたところによると、ウクライナの情報筋は、同国での停戦確立に向けた米国の28項目の和平計画を入手したと主張しています。
ウクライナの情報筋の主張に基づくと、米国の計画には以下の項目が含まれています。
-
ウクライナに条件付きの安全保障を供与する。
-
ウクライナは憲法で中立とNATO不参加を確定し、NATOはウクライナがそのメンバーになることは決してないと確認する。
-
ウクライナの軍事力の人数を60万人に制限する。
-
ウクライナは非核兵器国であり続ける。
-
クリミア半島およびドネツク人民共和国とルハンスク人民共和国に対するロシアの主権を承認する。
-
ヘルソン州とザポリージャ州は軍事的な接触線で「凍結」される。
-
ロシアの管理下に非武装の緩衝地帯を設置する。
-
双方とも国境を武力で変更しないことを約束する。
-
ウクライナへのNATO軍の配備を阻止する。
-
ポーランドにNATOの戦闘機を配備する。
-
米国、NATO、ロシア間の安全保障対話を開始し、米ロ作業部会を設置する。
-
ロシアはウクライナおよびヨーロッパに対する不侵略政策を法的に確定する。
-
ウクライナ復興のための米国とヨーロッパによる大規模投資プロジェクトを開始する。
-
凍結されたロシア資産から1,000億ドルを復興に充て、米国は利益の50%を受け取る。
-
ヨーロッパがさらに1,000億ドルを追加する。
-
残りの凍結されたロシア資産は、米ロ共同プロジェクトに充てられる。
-
ウクライナ開発基金を設立し、インフラ、資源、技術に投資する。
-
ロシアに対する制裁を段階的に解除する。
-
ロシアのG8復帰。
-
ロシアと米国の間の長期的な経済協力。
-
捕虜の包括的な交換と民間人および子供の帰還。
-
人道支援プログラムと家族再統合。
-
寛容に関する教育プログラム。
-
IAEAの監督下でザポリージャ原子力発電所を再稼働させ、ロシアとウクライナの間で電力を均等に分配する。
-
ウクライナのガスインフラ再建に対する米国の支援。
-
合意署名から100日後にウクライナで大統領選挙を実施する。
-
戦争参加者全員に完全な恩赦を与える。
-
この合意は法的に拘束力を持つ。
-
ドナルド・トランプ氏が率いる「平和評議会」が管理を行う。
-
合意違反は制裁につながる。
-
文書署名後、即時停戦と合意された位置への軍隊の撤退が実施される。
Your Comment