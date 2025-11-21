アブナ通信がロシア・トゥデイを引用して報じたところによると、ウクライナの情報筋は、同国での停戦確立に向けた米国の28項目の和平計画を入手したと主張しています。

ウクライナの情報筋の主張に基づくと、米国の計画には以下の項目が含まれています。