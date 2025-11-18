バガーイー報道官、サウジアラビアでのインド人犠牲者の家族に弔意を表明

国際アフルル・バイト通信（Abna）の報道によると、イラン・イスラム共和国外務省のイスマーイール・バガーイー報道官は、サウジアラビアにおけるインド人ウムラ巡礼者バスの死亡事故を受け、犠牲者の遺族に弔意を示し、この事故を悲痛で痛ましい出来事と呼びました。

彼は、「この事故はメディナ市へと続く道路で発生し、ハイデラバード市出身のインド人巡礼者数名が命を落とす結果となりました」と付け加えました。バガーイー氏は犠牲者の家族に弔意を述べるとともに、イラン政府と国民のインド社会への共感を表明し、巡礼者の輸送安全分野における国際協力の必要性を強調しました。

バガーイー氏は続けて、「イラン外務省は、亡くなられた方々に神の慈悲と許しを、そして負傷者には全能なる神からの完全な治癒を求めました」と述べました。外交機関の報道官はまた、遺族に安らぎを願い、このような出来事が、巡礼者の安全を保証するために政府間の相乗効果が必要であることを以前にも増して明らかにすると強調しました。

この弔意が表明されたのは、事故現場からの初期報告が、ウムラ巡礼者を乗せたバスがメディナ市近郊の巡礼ルート走行中に事故に遭ったことを示している時でした。地域の情報筋は、サウジアラビアの救助隊員とメディナの保健職員が直ちに現場に駆けつけ、負傷者を病院に搬送する作業を行ったと伝えました。