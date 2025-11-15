アラブ・イスラム諸国、ガザ停戦決議案を支持

アブナ通信社がニュースネットワーク「アル・シャルク」を引用して報じたところによると、サウジアラビア、エジプト、カタール、アラブ首長国連邦、インドネシア、パキスタン、ヨルダン、トルコは共同声明で、国連安全保障理事会におけるガザに関するアメリカの修正決議案草案を支持すると発表しました。

これらアラブ・イスラム諸国は、声明の最後に、この決議案が一刻も早く採択されることへの希望を表明しました。

なお、アメリカの国連代表部は水曜日の夕方、ガザにおける平和使節団と安定のための国際部隊の設立に関する独自の決議案草案を安全保障理事会の常任理事国に提出しました。

この決議案草案は、国連と連携してガザへの人道支援物資の搬入を再開するよう求めるとともに、ガザ地区で統一された指揮の下に平和を実現するための国際部隊の設立を提案しています。

この提案された決議に基づき、この国際部隊はエジプトおよびシオニスト政権と協力し、武装解除と民間人の保護にあたることになります。

この決議案草案で言及されているその他の事項としては、平和評議会（Peace Council）がガザでの民政を運営するための一時的な実行委員会を設立することを許可すること、さらに国際銀行および食料支援団体に対し、ガザ復興を支援するための基金を設立するよう招請していることが挙げられます。

この提案された決議はまた、占領政権のガザからの撤退を強調しており、これは複数段階で武装解除の基準に基づいて実行されること、およびすべての脅威が排除されるまでガザ地区周辺に治安部隊が存在することを強調しています。

一方で、この決議は、安全保障理事会によるさらなる措置を条件として、ガザの平和評議会の活動を2027年末まで継続することを許可しており、政府および組織に対し、ガザ平和評議会のメンバー選出と資金調達への協力を呼びかけています。

この提案された決議の別の部分では、ガザ平和評議会が国際法の原則に基づいて統治することが強調されており、さらにシオニスト軍のガザ地区からの撤退に関するより明確な条件が示されています。