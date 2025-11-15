イラヴァーニ氏：テヘランは決して脅威や強制には屈しない

アブナ通信社によると、アミール・サエイド・イラヴァーニ国連大使兼常駐代表は、「イランは決して脅威や強制には屈しない」と強調した。「我々の対応は、尊重、法の支配、平等に対してのみであり、軍事侵略と経済テロリズムがイランにその正当な権利を放棄させることは決してない。」

国連におけるイスラム共和国イラン大使兼常駐代表の演説の全文は以下の通りです。

慈悲深く、慈愛あふれるアッラーの御名において

議長、

報告書を提出してくださった事務局長に感謝いたします。しかし、そのような報告書は、常に専門的で、事実にに基づき、いかなる政治的影響からも解放されたままでなければなりません。なぜなら、機関の信頼性はそれらの公平性に完全に依存しているからです。

原子力エネルギーは、特に発展途上国における開発とエネルギー安全保障にとって不可欠であり、代替不可能です。核不拡散条約（NPT）の第4条およびIAEA憲章によって保証されている核知識と技術の移転は、剥奪できない固有の権利であり、特権ではありません。保障措置制度は、原子力の平和利用を促進するものでなければならず、妨げるものであってはなりません。発展途上国からその正当な権利を奪う目的で不拡散に関する懸念を悪用しようとするいかなる試みも、NPTの文言と精神に対する重大な違反と見なされます。

一部の国が発展途上国による平和的な核技術へのアクセスを組織的に制限している一方で、NPTの非加盟国であり、大量破壊兵器の秘密の貯蔵庫を保有しているシオニスト政権に対し、武器と軍事援助を同時に提供していることは、深く憂慮すべきことです。このような二重基準は、違法な一方的な強制的措置と相まって、不拡散体制の信頼性と機関の技術協力使命を深刻に損ないます。

議長、

世界は2025年6月に深く犯罪的で侵略的な行為を目撃しました。シオニスト政権は、理事会での政治的動機に基づく決議が採択されてからわずか数時間後に、イランの完全なIAEA保障措置下にある核施設に対して広範囲かつ激しい攻撃を開始しました。これらの犯罪的な攻撃は、イランの科学者とその家族を標的とし、数千人を殺害または負傷させ、甚大な物的損害を引き起こしました。

安全保障理事会の常任理事国であり、NPTの寄託国である米国は、6月22日にこの侵略に参加し、機関の監督下にある施設を直接標的にしました。これらの行動は、国際法、国連憲章、IAEA憲章、および保障措置下の核施設へのいかなる攻撃も明確に禁止している安全保障理事会決議487（1981）の明白な違反でした。この攻撃は単なる加盟国に対する攻撃ではなく、国連の権威、機関の信頼性、および保障措置制度の完全性に対する侵害でした。

総会の関連決議が、平和目的で使用される核施設に対するいかなる武力攻撃またはその脅威も、国連憲章の原則、国際法、およびIAEA憲章の違反を構成すると明確に述べているにもかかわらず、また事務局長が、人、環境、核の安全とセキュリティ、ならびに地域および国際的な平和と安全に対する重大なリスクのため、核施設はいかなる状況下でも攻撃されるべきではないと繰り返し強調しているにもかかわらず、イランの平和的な核施設に対する違法な攻撃が、機関からも、安全保障理事会からも、さらには事務局長個人からも非難されなかったことは、最大級の遺憾の意をもって述べなければなりません。残念ながら、総会議長とIAEA事務局長の両者も、この会合の議題に関する声明の中で、これらの違法な攻撃を非難することを再び控えています。

議長、

イスラム共和国イランは、1970年以来、NPTの責任ある献身的な加盟国です。それにもかかわらず、3つの欧州諸国と米国は、シオニスト政権の捏造された主張を繰り返すことで、イランの平和的な核活動を引き続き歪曲し、誤って伝え続けています。一方で、この政権自体は、地域で唯一の核兵器保有国であり、中東の非核兵器地帯化を確立する上での主な障害でありながら、完全に免責されたままその行動を継続しています。イランは、妨害行為、暗殺、違法な制裁、そして今や保障措置下の核施設への直接攻撃にもかかわらず、JCPOA、NPT、またはその保障措置義務に違反したことはなく、常に外交に固執してきました。

事務局長の最近の報告書もまた、査察の停止がこれらの武力攻撃の直接的な結果であることを確認しています。この状況の責任は、被害者[この侵略の]ではなく、完全に侵略者側にあります。既存の保障措置規定のどれも、武力侵略と継続的な脅威の状況下でどのように関与を維持するかをカバーしていません。したがって、このような異常な状況下で、職員と核施設の安全を確保するための新しい枠組みを確立することが必要です。

イランと機関は、2025年9月9日にカイロで、これらの課題に対処することを目的とした建設的な雰囲気の中で了解覚書に署名しました。残念ながら、この肯定的な進展は、米国と3つの欧州諸国の敵対的な行動によって直ちに損なわれました。これらの国々は、安全保障理事会における中国とロシアのバランスの取れた提案を含む、あらゆる外交的イニシアチブを引き続き阻止しています。

3つの欧州諸国によるいわゆる「トリガーメカニズム」の発動は、最後の外交の橋を破壊することを目的とした違法で無謀な行動であり、したがって無効です。JCPOAと決議2231自体に違反している彼らには、その規定を援用する法的地位はありません。決議2231は2025年10月18日に恒久的に失効し、それに関連するすべての制限は終了しました。それらを復活させたり再実施しようとするいかなる試みも、手続きの違法な悪用であり、この総会と事務総長によって断固として拒否されるべきです。

議長、

イランは決して脅威や強制には屈しない。我々の対応は、尊重、法の支配、平等に対してのみです。軍事侵略と経済テロリズムがイランにその正当な権利を放棄させることは決してありません。