アブナ通信社がアルジャジーラ・ネットワークを引用して報じたところによると、国連安全保障理事会は、イエメンに関する制裁をさらに1年間延長する決議を採択しました。

これらの制裁には、決議2140の枠組み内の金融措置と渡航禁止が含まれます。

安保理はこの決議において、アメリカ、イギリス、シオニスト政権によるイエメンへの一方的な侵略については言及せず、アンサール・アッラーによる国境および海上での攻撃を非難し、これらの攻撃の即時停止を求めました。

ロシア代表（安全保障理事会）

ワシリー・ネベンジャ氏は、イエメンの制裁体制延長に関する決議案の採決について、ロシアは投票を棄権したと発表しました。

彼は、この決議案はイギリスによって作成され、制裁がさらに12か月間延長されたと付け加えました。また、制裁委員会2140の専門家パネルの任務も延長されます。

ロシア代表は、「制裁は安全保障理事会が持つ強力なツールであり、イエメンにおける政治的解決プロセスを支援し、平和と安定を確立するために使用されるべきだ」と述べました。

ネベンジャ氏によると、制裁を政治的な目的、制限、不当な圧力や処罰のために使用することは容認できません。

彼は、「イエメン問題における一部の西側諸国の政治的アプローチは、外交的解決の道筋に戻る可能性を遠ざけている」と述べました。

彼はまた、「決議の本文には、紛争の主要な当事者の一つであるイエメンを刺激するような、不均衡で一方的な表現が含まれている」と強調しました。

このロシア人外交官によると、決議の規定は、将来的にイエメンに対する制裁体制を強化する可能性を許容しており、ロシアはそのようなアプローチを支持することはできません。

中国代表

会合の続きで、中国代表は安全保障理事会で次のように述べました。「ガザでの停戦確立と中東の緊張緩和は、イエメン問題と紅海の状況に対処するための新たな機会を生み出す可能性がある。」

彼は、「深刻な懸念があるため、中国はイエメン制裁延長に関する採決を棄権せざるを得なかった」と発表しました。

中国代表は、一部の国々が紅海での海上査察を強化するという予想外の提案を行ったと付け加えました。これは透明な基準を欠く提案です。

彼は、「監視メカニズムなしのこれらの行動は悪用される可能性があり、海上における旗国の排他的権限と矛盾する」と述べました。

中国代表は、「この計画は、航行の自由と国際貿易に深刻な影響を与え、各国の権利を侵害する可能性がある」と指摘しました。

彼は、「この草案の本文のいくつかの条項は削減されたにもかかわらず、依然として措置の強化と査察の適用に向かって動いている」と強調しました。