トランプ氏、インフレに屈服：一部ラテンアメリカ諸国の関税を引き下げ

アブナ通信社がアメリカの政治専門誌「ポリティコ」を引用して報じたところによると、ホワイトハウスの関係筋が、中南米4か国との新たな貿易協定の署名を明らかにしました。これにより、コーヒー、バナナ、牛肉などの一部の輸入品に対する関税が引き下げられる可能性があります。

トランプ政権高官の発言に基づくと、これら4か国との協定は今後2週間以内に最終決定され、年末までにさらに多くの協定が締結される可能性があるとのことです。

トランプ政権は、アルゼンチン、グアテマラ、エルサルバドル、エクアドルと新たな貿易協定に署名する予定であり、これによりアルゼンチン産牛肉、コーヒー、バナナを含む一部の輸入品の関税が引き下げられます。

アルゼンチンとの協定に基づき、牛肉は10%の関税が免除されますが、牛肉の輸出枠は変更されません。

商品全体の関税は変更されておらず、アルゼンチン、グアテマラ、エルサルバドルの他の商品には依然として10%、エクアドル製品には15%の関税が適用されます。

トランプ氏の経済顧問は、関税の引き下げは政府の価格引き下げ努力の一環であり、コーヒーやバナナなどの商品の価格が下がる可能性があると発表しました。