米国務長官、ヨルダン川西岸でのシオニストの暴力に懸念を表明

アーブナー通信がカタールのアルジャジーラ・ネットワークを引用して報じたところによると、米国のマルコ・ルビオ国務長官は、ヨルダン川西岸でのシオニストの暴力に反応し、「我々は、ヨルダン川西岸で拡大している事態について懸念している。これは、ガザでの我々の行動を覆い隠し、弱体化させる可能性がある」と述べました。

彼はスーダンについても、「スーダンの迅速支援部隊（RSF）への武器供与は停止されるべきだ」と強調しました。

米国務長官は、「RSFは彼らのコミットメントを遵守しておらず、彼らへの武器供給は阻止されなければならない」と明言しました。

彼はさらに、「我々は、RSFを支援する国々に対し、これらの部隊への武器送付を停止するよう圧力をかけている」と付け加えました。

ルビオ氏は、「RSFによる違反行為は組織的であり、これらの行動が非組織的な要素によって行われているという主張は誤りである」と述べました。

米国務長官はまた、「RSFは、女性への強姦を含む民間人に対する犯罪行為に関与している」と述べました。

ルビオ氏は発言の別の部分でベネズエラの問題に触れ、「ベネズエラのニコラス・マドゥロ政権はテロリストであり麻薬関連の体制であり、トランプ大統領はアメリカの安全を維持するために必要なあらゆる措置を講じるだろう」と主張しました。

これに対し、マドゥロ氏はルビオ氏に反論し、「ベネズエラとその革命のイメージを破壊しようとするキャンペーンが進行中であり、これは帝国主義とアメリカの情報機関が[過去に]行い、[現在]行っていることだ」と述べました。