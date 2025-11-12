イスラム聖戦：シオニストの卑劣さから捕虜を守ることにコミットしている

Abna通信社がパレスチナのシャハブ通信社から伝えたところによると、パレスチナのイスラム聖戦運動は、シオニスト政権の刑務所にいるパレスチナ人捕虜の死刑法案の初期草案がクネセトで可決されたことに対し、この措置は、シオニスト政権のファシスト的な裁判所でパレスチナ人捕虜を「テロリズム」で告発した後、同政権がパレスチナ国民に対して行っている大量虐殺と組織的な浄化の枠内での緊張を高める犯罪的な行為であると強調しました。

この声明によると、この法律は、人種差別と抑圧に基づいて築かれたシオニスト政権の本質を露呈させ、クネセトや司法制度を含むその全ての機関が、パレスチナ国民への嫌がらせに使われる犯罪的な道具であることを証明しています。

イスラム聖戦は、シオニスト政権の治安機関、軍、入植者が何の追及も裁判もなくパレスチナ国民を殺害している一方で、占領者はこの法律を可決しようとすることで、パレスチナ人を非難し、入植者と占領者に完全な免責を与える二重の法制度をヨルダン川西岸に確立しようとしていると付け加えています。

この声明は、この新たな犯罪的行為を非難した機関や政府の声明や立場を評価しつつ、この増大する犯罪を抑制し、この犯罪の可決に賛成票を投じたシオニスト内閣の大臣やクネセト議員を追及するための真剣な措置を講じるよう求めました。これにより、彼らは国際法廷で戦争犯罪を奨励した罪で裁かれるべきであるとしています。

イスラム聖戦は強調しました。占領者の刑務所にいる我が国民の捕虜は、国民の首にかかる信頼であり、抵抗勢力は彼らを解放するためにいかなる努力や手段も惜しみません。我々は国民に対し、その道徳的な卑劣さと非人道的な性質が日ごとに明らかになるこの政権に対するあらゆる形態の抵抗を強化するよう求めます。