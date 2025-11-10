米上院、40日間にわたる政府閉鎖終了に賛成票

アブナ通信社の報道によると、上院の賛成票は、40日間に及んだ政府閉鎖を終わらせるための最初の具体的な一歩と見なされている。

政治的な膠着状態の継続に疲弊した穏健派の民主党上院議員のグループは、共和党議員と連携し、下院で可決された「継続予算決議」として知られる暫定的な措置を上院で進めることを可能にした。民主党はこれに先立ち、同じ法案の推進を14回阻止していた。

穏健派への経済的・社会的圧力

11月1日に補完的栄養支援プログラムの予算が終了したことと、航空管制官の深刻な不足が、穏健派の民主党員への圧力を劇的に高めていた。年末に引退する「ディック・ダービン」を含む8人の民主党上院議員、「ジーン・シャヒーン」、「マギー・ハッサン」、「ティム・ケイン」、そして民主党と協調する無所属の「アンガス・キング」が、下院の法案に賛成票を投じた。

以前に支持を表明していた「ジョン・テスター」と「キャサリン・コルテス・マスト」も決議に賛成票を投じた。

合意の詳細と両党指導者の役割

共和党多数派の上院指導者である「ジョン・トゥーン」は、下院の法案を、シャヒーン、ハッサン、キングらと協力して策定された新しい修正版に置き換える予定である。歳出委員会のメンバーであるシャヒーンは、同委員会の委員長である「スーザン・コリンズ」と共に、予算パッケージの策定を監督した。

この計画に基づき、軍事建設、退役軍人問題、農務省、立法機関の予算は2026年9月30日まで確保され、政府の他の部門は2026年1月30日まで暫定決議の対象となる。

この合意には、閉鎖期間中に解雇の危機に瀕していた4,000人以上の連邦職員の維持も含まれている。さらに、トランプ政権は暫定決議の期間終了まで人員削減を実施する権利を持たない。「ティム・ケイン」は、職員の雇用保障を保証するための交渉において重要な役割を果たした。

次のステップ：7週間の休会後の下院の復帰

この計画が上院で可決された後、下院は7週間の休会を経てワシントンに戻り、トランプ大統領の署名のために最終法案を可決する必要がある。

広範な合意の一環として、トゥーンは、1月に期限切れとなる医療費負担適正化法（オバマケア）に基づく増額された医療保険補助金の延長に関する採決を年後半に実施することを約束した。ただし、それが上院で可決されるか、下院で採決されるかについての保証はない。

民主党内の内部分裂は続く

この合意は、数週間にわたる上院での集中的な交渉の中で成立した。交渉プロセスに積極的に参加していた多くの民主党議員、特に「ゲイリー・ピーターズ」、「エリッサ・スロットキン」、「ジョン・オソフ」、「タミー・ボールドウィン」、「ピーター・ウェルチ」は、最終的に法案の審議開始に反対票を投じた。

スロットキン氏は、民主党の会議後、記者団に対し、オバマケアの補助金の延長が合意文書に含まれないことが明らかになった時点で、交渉から距離を置いたと述べた。彼女は、「私は常に、合意には医療分野での具体的な行動が含まれるべきだと言ってきたが、それが実現したようには見えない」と付け加えた。