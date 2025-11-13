トランプ氏、ネタニヤフ氏恩赦をヘルツォグ大統領に正式要請

アーブナー通信がシオニスト紙『イェディオト・アハロノト』を引用して報じたところによると、同政権のイサク・ヘルツォグ大統領は、アメリカ大統領ドナルド・トランプ氏から、ベンヤミン・ネタニヤフ首相を完全に恩赦するよう求める正式な書簡を受け取ったと発表しました。

トランプ氏は、ホワイトハウスの公式レターヘッドを用いたこの書簡の中で、ネタニヤフ氏を「強力な首相」と称し、その集中力がこれらの問題によって失われるべきではないと述べました。

トランプ氏からヘルツォグ大統領へのネタニヤフ氏恩赦を求める正式書簡

この書簡の中でトランプ氏は、ネタニヤフ氏に対する訴訟を政治的で不公平であると述べ、「今こそビビを恩赦し、この司法闘争を終わらせる時だ」と語りました。

この書簡に対するシオニスト政権大統領府の反応は、「ヘルツォグ大統領はトランプ氏に多大な敬意を払っており、彼の無条件の支援とイスラエルの安全保障強化における卓越した役割を常に称賛してきた。しかし、恩赦を望む者は誰であれ、規定に従って正式に恩赦を申請しなければならない」というものでした。

トランプ氏が汚職事件を理由にネタニヤフ氏の恩赦を求めている一方で、この占領政権の首相は、ガザでの戦争犯罪を犯したとして国際的な司法機関から追及を受けています。